Enrico Mentana è diventato nonno, la figlia Alice ha partorito: «Nella stessa clinica dove nacqui tanti anni fa»

Enrico Mentana è diventato nonno. Il giornalista, 69 anni, lo ha annunciato con un post su Instagram direttamente dalla clinica Mangiagalli di Milano. A partorire sua figlia Alice Mentana, 32 anni, nata dall'unione con l'ex moglie Letizia Lorenzini Delmilani. Mentana, a corredo di una foto della sala parto, ha scritto: «Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C'era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso».

A gennaio il settimanale "Chi" pubblicò le foto di Mentana in un locale romano, in occasione del suo compleanno, con la compagna Francesca Fagnani e i suoi figli: in quell'occasione, come un regalo, ha ricevuto la notizia della gravidanza di Alice. La prole del giornalista è composta da Stefano, 37 anni, nato dalla relazione con Fulvia Di Giulio, la già citata Alice, Giulio 17 e Vittoria 16 anni, nati dal matrimonio con Michela Rocco di Torrrepadua.

Al momento il sesso del primo nipotino di Enrico Mentana non è stato reso noto.

Chi è Alice Mentana

La 32enne Alice Mentana, figlia di Enrico Mentana e Letizia Lorenzini Delmilani, è laureata alla Bocconi e lavora per Open. Lo scorso 13 aprile ha annunciato la nascita di una nuova rivista da lei diretta e, in quell'occasione, ha fatto riferimento al parto: «Nascite compleanni attese. Tra qualche settimana arriva il mio terzo e più importante progetto».