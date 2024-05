Big Mama: «A 16 anni sono stata violentata nei bagni della scuola. Ora ho fatto pace con me stessa e voglio sposare Lodovica»

La rabbia non ti basta ha vinto il disco d’oro. E Big Mama, vero nome Marianna Mammone, è felice. Anzi felicissima. Come quando è riuscita a parlare al Palazzo di Vetro dell’Onu di body shaming e bullismo. E su quello che le è successo, sulle violenze subite ha scritto anche un libro. «C’erano tanti pezzi della mia storia che avevano bisogno di uscire fuori». Un libro che, racconta al Corriere della Sera, i suoi genitori non devono leggere. «Li invito a non farlo, la verità fa male. E io quando sono cresciuta, quando ho affrontato la malattia, ho capito quanto siano importanti. Non hanno bisogno di vedere i loro sbagli nero su bianco. Li conoscono già. Mio padre Italo sa che passava tutto il giorno a lavorare. E mamma Angelina, dopo che mia nonna è morta, si è trovata a crescere due figli e senza saper fare nulla. Sono i genitori migliori del mondo, ma siamo tutti esseri umani e sbagliamo».

I suoi anni spensierati, racconta ancora al Corsera, sono andati avanti fino alle elementari.

Poi basta. Però ha fatto pace con suo fratello più grande Giandomenico mentre il professore che la sbeffeggiava non si è mai scusato. Nemmeno ora nonostante le abbia scritto un messaggio. «L'ho ignorato. Quel professore non si rende conto che ha dato il via a una valangata di commenti negativi e battute dei compagni di scuola».

La violenza

A 16 anni è stata violentata nei bagni della scuola da un ragazzo. Oggi con forza e coraggio «gli ripeterei passo passo quello che è successo. Per lui, e per tanti come lui, le donne sono una merce. Da allora mi è capitato altre volte che abbiano provato ad abusare di me, ma sono riuscita a non soccombere. L’ultima tre o quattro anni fa, ero ubriaca e uno mi ha caricato sulla sua macchina con la scusa che mi accompagnava a casa. Non è andato fino in fondo ma il giorno dopo ero piena di lividi. Da allora non bevo più».

La fidanzata

Le manca un solo esame per laurearsi ma è la musica la sua vera vittoria. E un grazie lo deve dire anche ad Elodie che ha creduto in lei a Sanremo. Poi ci ha creduto anche Amadeus. Il complimento più bello? Dal suo mito Loredana Berté: «Sei fortissima».Vita privata. Big Mama è innamorata di Maria Lodovica Lazzerini. «Fino a quattro anni fa avevo avuto relazioni con uomini, con le ragazze solo storielle. Con lei è tutto diverso». Ed ora è pronta a anche a sposarsi. «Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio. Appena finisco l’università le faccio la proposta di matrimonio».