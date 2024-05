Eurovision 2024, le pagelle dei look: Angelina Mango particolare (9), Israele una vestale (10)

La prima semifinale dell'Eurovision 2024 ci ha regalato dei colpi di scena incredibili. Ce lo aspettavamo? Si, ma forse non proprio a questi livelli. Chissà se nella seconda semifinale di stasera ci sarà qualcuno che riuscirà a superare Bambie Thug, che rappresentava l'Irlanda: una fusione satanica tra "La Sposa Cadavere" e "Maleficent". Ma scolpito negli annali della nostra memoria resteranno sicuramente i Windows95man, rappresentanti della Finlandia, che si sono presentati nudi sul palco. Scene indimenticabili. Chi riuscirà a fare meglio o peggio stasera? Noi non vediamo l'ora di scoprire i nuovi look degli artisti in gara.