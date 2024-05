Giovedì 9 Maggio 2024, 17:37

Nonostante le speranze dei fan e l'attesa mediatica, il ritorno del Principe Harry a Londra non ha portato alla tanto attesa riunione con il Re Carlo e il resto della famiglia reale. La visita di Harry, dedicata agli Invictus Games (l'evento sportivo, da lui istituito, dedicato ai veterani di guerra), si è svolta senza gli incontri familiari che molti avevano previsto e auspicato. Il duca del Sussex è arrivato a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games, che si è tenuto alla Cattedrale di St Paul: contemporaneamente suo padre, Re Carlo, era impegnato con una festa in giardino a Buckingham Palace, a soli due chilometri di distanza. Nonostante la vicinanza fisica, l'agenda fitta del re ha impedito qualsiasi incontro.

La dinamica familiare

Questo mancato incontro ha evidenziato ulteriormente il distacco tra Harry e la famiglia reale, un divario che sembra essersi ampliato dopo l'abbandono da parte del Duca e della Duchessa di Sussex dei loro ruoli reali nel 2020 per trasferirsi in California. La situazione familiare è diventata sempre più complessa, con Harry che non ha visto più suo padre dopo il loro ultimo incontro a febbraio, quando il principe è volato nel Regno Unito a seguito della diagnosi di cancro di Carlo.

Chi ha incontrato Harry

Durante l'evento degli Invictus Games, il Principe Harry è stato sostenuto dalla presenza del fratello di sua madre, Charles Spencer, e altri membri della famiglia Spencer: della Royal family, invece, non era presente nessuno. Tutto questo ha messo in luce l'attuale isolamento del principe. La visita di Harry ha suscitato un forte interesse pubblico, con molte persone che lo hanno acclamato all'esterno della cattedrale. Tuttavia, il suo portavoce ha chiarito che, nonostante la vicinanza, un incontro con il Re non era possibile a causa degli impegni di Carlo.

Come fare pace

Come ha suggerito il commentatore reale Richard Fitzwilliams, il vero cammino verso una riconciliazione avverrà lontano dagli occhi del pubblico, con un processo lento e personale che un giorno potrà ricomporre i legami spezzati. «È una situazione molto difficile in questo momento ed è assolutamente senza precedenti. Penso che la gente sperasse che Harry e il Re avrebbero trovato il tempo per incontrarsi. Credo che quello che sta accadendo sia qualcosa che non ci aspettavamo: l’unico modo per sanare la spaccatura è in privato, lontano dai riflettori».