Diamanti e orologi di lusso da oltre 2 milioni di euro sequestrati a un promotore finanziario

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria , in collaborazione con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e sotto il coordinamento della Procura locale, ha eseguito un sequestro di beni per un valore dia un sedicente promotore finanziario. L'individuo è accusato di gestire un'associazione a delinquere specializzata in raccolta abusiva di risparmi, vendita di strumenti finanziari fasulli e autoriciclaggio. L'operazione ha portato alla confisca di oltre 4.000 preziosi, tra cui gioielli e orologi di lusso, e ha identificato disponibilità finanziarie illecite in Italia e all'estero. Le indagini hanno rivelato l'uso di un sistema piramidale, o schema Ponzi , per ingannare centinaia di risparmiatori con la promessa di rendimenti elevati.