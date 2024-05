Sio al Napoli Comicon: «Riporteremo Lupo Alberto alle nuove generazioni»

Giga Spoiler a COMICON Napoli : Il lupo a fumetti più famoso d'Italia compie 50 anni e per festeggiare si rinnova. Gigaciao, la neonata casa editrice indipendente di Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, l’11 ottobre pubblicherà la raccolta di Tutto un altro Lupo Alberto, un libro interamente realizzato da una nuova generazione di giovani artisti per una nuova generazione di lettori, ma che non mancherà, ovviamente, di strizzare l'occhio alle precedenti. (Servizio a cura di Eva Carducci)