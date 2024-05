Baby Reindeer, chi è la vera Martha Scott? Fiona Harvey esce allo scoperto: «Sono io la vera vittima»

Martha Scott esce allo scoperto. La donna che ha ispirato la serie tv "Baby Reindeer" si chiama Fiona Harvey e sarà ospite al talk show Piers Morgan Uncensored, condotto dal giornalista britannico Piers Morgan. A dare l'annuncio è lo stesso giornalista: «La vera Martha Scott di "Baby Reindeer" esce dalla copertura e mi concede la sua prima intervista televisiva sullo show di grande successo di Netflix. Fiona Harvey vuole dire la sua e “mettere le cose in chiaro”. È una stalker psicopatica?», ha scritto su X.

Baby Reindeer, la serie Netflix sulla storia (vissuta davvero) dall'attore perseguitato da una fan: trama e curiosità

"Baby Reindeer" è una miniserie televisiva di Netflix del 2024, scritta, ideata e interpretata da Richard Gadd e basata sul suo omonimo one man show, ispirato a fatti realmente accaduti, vissuti dallo stesso Gadd.

Baby Reindeer, chi è la vera Martha Scott?

L'intervista è stata annunciata mercoledì 8 maggio e dovrebbe andare in onda oggi, giovedì 9.

Ancora nessuna anticipazione, ma è bastato che Piers Morgan mostrasse in foto il volto di Martha Scott per scatenare l'attesa in tutto il mondo.

La donna aveva già parlato al Daily Mail, senza però mostrarsi al pubblico. «Sta bullizzando una donna più vecchia per fama e ricchezza. Sta usando Baby Reindeer per stalkerarmi ora. Sono io la vera vittima. Ha scritto un intero maledetto spettacolo su di me», aveva dichiarato al tabloid britannico. E ancora: «Qualcuno online ha detto: “Se ti trovo ti ammazzo”. Un ragazzo nella Carolina del Nord ha detto che lui e altre persone mi avrebbero perseguitato come io avevo fatto io con Gadd. Ho dormito due ore la scorsa notte. Ho pensato: e se i suoi sostenitori facessero davvero cose del genere?».