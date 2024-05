Kevin Drago, il ragazzo morto in un incidente a Miami. Il padre: «Aveva la passione per i viaggi»

Durante le vacanze di pasqua una coppia di amici, Giuseppe Ghidotti (28 anni) e Kevin Drago (31 anni) decisero di partire per l'America durante le vacanze di Pasqua. Il 31 marzo entrambi rimasero coninvolti in un incidente con lo scooter a Miami, il primo morì sul colpo mentre Kevin venne ricoverato in codice rosso presso il Jackson Memorial Hospital fino all'8 maggio, giorno della sua morte. Ecco chi era Kevin Drago

Incidente in scooter a Miami, morti Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago: erano in vacanza in Florida per Pasqua