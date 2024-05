Laura Carusino, Dodò, Andrea Beltramo e il cast de L’albero Azzurro: «Aiutiamo i bambini a superare le loro paure»

EMBED





Per festeggiare i 70 anni della Tv, la storica trasmissione dell’Albero Azzurro si rinnova con una Edizione Speciale. Dal 6 maggio in onda dal lunedì al giovedì alle 20.50 su Rai Yoyo. Un nuovo set che porta la firma di Franco Bottara mette in scena il mondo del fantasmatico dove il problema e la paura vengono affrontati e risolti con l'aiuto di personaggi spaventosamente buffi e travestimenti capaci di suscitare stupore. Laura e Andrea danno vita a personaggi di fantasia in grado di tradurre le emozioni dei cuccioli e di aggiungere una nota comica e sdrammatizzante a situazioni che altrimenti potrebbero risultare troppo minacciosi. In questo modo, il format mantiene e rinforza il suo modo tipico di strizzare l'occhio a un tipo di ironia e di estetica che aggiunge una nota di contemporaneità e comicità che piace anche ai più grandi. A problema risolto, si torna all'Albero. L’ultimo passaggio è quello della canzone che aiuta a ricomporre il conflitto e a spostare il focus del bambino dalle proprie paure individuali a un rituale condiviso e rassicurante…. Cantando, anche gli ultimi timori si dissolvono. Il corredo musicale è in linea con questa edizione speciale, proponendo qualche sano antidoto contro la paura, rime scacciafantasmi e nuovi arrangiamenti per le canzoni già in repertorio. (Servizio a cura di Eva Carducci)