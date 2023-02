Santo del giorno oggi 23 febbraio, San Policarpo: si gettò da solo nel rogo, ma le fiamme non lo bruciarono

Santo del giorno oggi 23 febbraio, san Policarpo martire. Allievo di San Giovanni Apostolo e quindi vescovo dell'importante città di Smirne, oggi in Turchia, Policarpo è considerato fra i più importanti teologi dei primi secoli della Chiesa. Da rappresentante dei cristiani d'Asia, Policarpo andò a Roma da papa Aniceto per discutere della questione della data della Pasqua che non era ancora uniforme.

Di lui si ricorda soprattutto una lettera ai Filippesi e il martirio che avvenne il 23 febbraio 155 nell'arena-stadio di Smirne. Il proconsole Quadrato voleva risparmiare la vita all'86ienne vescovo, ma il già veneratissimo Policarpo rifiutò di rinnegare la fede in Cristo e si gettò spontaneamente nel rogo che era stato acceso per lui e altri fedeli. Le fiamme però non lo bruciarono e Quadrato ordinò allora che fosse decapitato.