Martedì 10 Maggio 2022, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 09:00

I vincitori si conoscono già, lunedì 16 sarà la volta della premiazione ma anche della conoscenza delle squadre che prenderanno parte al quattordicesimo torneo internazionale Lazio cup di calcio, dedicato alla categoria under 17. Le sfide sono in programma dal 17 al 22 maggio. Intanto lunedì alle 18 sarà assegnato a tredici personalità del mondo del calcio il premio Maurizio Maestrelli. L'appuntamento è presso l'auditorium Daniele Paris del conservatorio Licinio Refice di Frosinone. A ricevere l'ambito riconoscimento saranno Giancarlo Abete (presidente Lega nazionale dilettanti), Alberto Aquilani (allenatore Fiorentina Primavera), Evelina Christillin (delegato Uefa al consiglio Fifa), Gabriele Cioffi (allenatore Udinese), Maurizio Costanzi (responsabile settore giovanile Atalanta), Irma D'Alessandro (giornalista Mediaset), Claudio Fenucci (amministratore delegato Bologna), Federico Gatti (calciatore Frosinone), Manuela Giugliano (calciatrice Roma femminile e Italia), Matteo Materazzi (agente Fifa), Tiago Pinto (general manager Roma), Walter Sabatini (direttore sportivo Salernitana), Hamed Traorè (calciatore Sassuolo e Costa D'Avorio).



Il premio è dedicato a Maurizio Maestrelli, procuratore sportivo, figlio dell'indimenticabile allenatore della Lazio Tommaso, campione d'Italia con quella squadra nel 1973-74. All'epoca Maurizio era un bambino e frequentava, insieme al gemello Massimo, il campo di allenamento a fianco ai vari Chinaglia, Re Cecconi, Wilson, Pulici... Andando avanti nel tempo si era specializzato come procuratore ma purtroppo è deceduto alcuni anni fa e così si è deciso di intitolare alla sua figura un riconoscimento che viene riservato a chi si è particolarmente distinto nel mondo del calcio tra giocatori, allenatori e dirigenti. Un momento sempre molto sentito che tornerà in presenza lunedì.

La serata sarà presentata da Jacopo Volpi e Simona Rolandi di Rai Sport e per l'accesso nell'auditorium è obbligatorio indossare mascherina Ffp2.

