Grande Fratello, il messaggio aereo di Luca Pellegrini ad Andrea Maestrelli: «Guarda i colori del cielo, è fatta»

Un messaggio speciale per un amico, ora anche suo nuovo tifoso. La sorpresa che Luca Pellegrini, neo acquisto della Lazio, ha riservato ad Andrea Maestrelli (nipote dell' ex tecnico Tommaso, che ha condotto la squadra allo scudetto nella stagione 1973/74) non è passata inosservata, neppure al pubblico televisivo: il difensore biancoceleste ha voluto annunciare all'amico calciatore e modello, attualmente concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, la sua firma con il club della capitale in una maniera senz'altro originale, facendo sorvolare un aereo e uno striscione sopra la casa del GF: “AM Guarda i colori del cielo, è fatta. LP”, il testo dell'annuncio. Maestrelli ha subito compreso il significato della scritta, e festeggiato assieme ad altri concorrenti. Ora, per Pellegrini, si avvicina il momento dell'esordio. Preso sugli spalti troverà tornerà anche Andrea.