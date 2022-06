Venerdì 24 Giugno 2022, 09:16

Ci sono gli echi dell'operazione di martedì nell'ambito della cerimonia per il 248° annuale di fondazione della Guardia di Finanza. «Quando si riescono a fare cose del genere per i cittadini - dice alla fine il comandante provinciale, colonnello Cosimo Tripoli - non può che esserci soddisfazione». Nel suo discorso aveva richiamato quegli arresti e il coordinamento della Procura, di fronte alle massime autorità della provincia all'interno del piazzale del comando provinciale delle Fiamme gialle. C'era anche il comandante regionale della Finanza, il generale Virgilio Pomponi, a ribadire il ruolo del corpo nel contrasto al crimine e nella vicinanza ai cittadini, prendendo spunto dal messaggio del Presidente Mattarella e del comandante generale della stessa Finanza.

Attività che nel corso del 2021 e dei primi cinque mesi del 2022 hanno visto i finanziari del comando ciociaro in prima linea. Intanto «a tutto campo» contro l'evasione fiscale e le frodi carosello, le indebite compensazioni e i traffici illeciti di prodotti petroliferi. Nel corso del periodo indicato 285 interventi ispettivi e 84 indagini delegate dalla magistratura, con 275 indagati tra cui 24 arrestati. Sequestrati beni per 48 milioni di euro con proposte al vaglio dell'autorità per altri 653 milioni. Individuati 93 evasori totali con recupero di Iva per 210 milioni. Verbali a 49 datori di lavoro con la scoperta di 460 lavoratori in nero e per quanto riguarda le accise, sequestrati oltre 131.000 chilogrammi di prodotti energetici ai quali aggiungere un consumato in frode e quindi aggirando le regole di 96.000 chilogrammi, con 124 milioni di tributi evasi. Sono stati 10 i controlli nel settore del gioco irregolare, con 2 violazioni. Per quanto concerne la spesa pubblica sono stati 603 gli interventi che vanno dai contributi a fondo perduto alla spesa sanitaria, dai finanziamenti assistiti con garanzia al reddito di cittadinanza. In questo caso 229 interventi e 183 denunce. Rispetto alla legalità nella pubblica amministrazione denunciate 27 persone e 1 arrestata con irregolarità negli appalti pari a 8 milioni di euro su circa 15 milioni controllati. Riguardo agli sprechi, invece, accertati danni erariali per 140 milioni e segnalate alla corte dei conti 46 persone.

Sul fronte della criminalità organizzata sviluppati accertamenti patrimoniali in 21 casi, riferiti a 185 soggetti - persone fisiche o giuridiche - nei confronti dei quali sono state avanzate proposte di sequestro per oltre 40 milioni di euro.

Nel corso della cerimonia sottolineata più volte la sinergia istituzionale sul territorio e conferiti gli encomi a finanzieri che si sono distinti in operazioni di servizio.

