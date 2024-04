Pechino Express, lo scontro tra i Pasticcieri Carrara e Le Amiche Corvaglia-Petrillo

Quest’anno a Pechino Express le rivalità non si nascondono più, e missione dopo missione sembra sempre più una sfida Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara contro tutti. Nell’episodio di ieri (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) nel cuore dello Sri Lanka i due hanno affrontato vis-a-vis soprattutto Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: la missione prevedeva che le coppie scattassero una foto al Blow Hole nel villaggio di Hummanaya, una strettissima insenatura nella quale le onde del mare si infrangono creando un getto d’acqua potente e spettacolare. Finita la loro prova, che richiedeva lunghissimi minuti di attesa dell’onda perfetta, al ritorno verso la strada principale i due fratelli hanno incontrato le avversarie: dopo aver chiesto la mappa per fare una foto, avendo perso la loro, Damiano ne ha approfittato per chiedere un passaggio all’autista che aveva accompagnato le due donne. Che non hanno affatto visto di buon occhio questa mossa… Immagini concesse da Sky ”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.