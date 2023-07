Martedì 4 Luglio 2023, 07:57 - Ultimo aggiornamento: 08:00

Il Comune di Fiuggi scende in campo contro il proliferare dei cinghiali, parte la caccia programmata.

«Come accade in moltI territori, anche Fiuggi è vittima del problema dei cinghiali che si avvicinano al perimetro urbana con ovvi rischi sanitari e ambientali ha scritto ieri sui social il sindaco di Fiuggi Alsioska Baccarini - e quindi sulla base di quanto emerso dai sopralluoghi effettuati e dalle segnalazione di numerosi concittadini, occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali».

La premessa del primo cittadino di Fiuggi fotografa una realtà simile in molti Comuni ed esemplare è il caso di Roma dove gli ungulati ormai sono soliti gironzolare nelle zone anche centrali e talvolta costituire un vero e proprio pericolo per redenti, automobilisti e motociclisti. Nel caso di Fiuggi, così come di tutte i centri urbani che sorgono a ridosso di aree verdi e boschive, la presenza dei cinghiali è diventato un problema di cui si sta occupando l'amministrazione comunale. E' ancora il sindaco di Fiuggi a informare di aver preso la decisione di ricorrere agli abbattimenti degli indesiderati animali.

A tal fin, dunque, «dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni previste per legge dagli enti preposti si legge ancora nella nota diffusa ieri - ha ordinato delle operazioni finalizzate alla cattura/abbattimento di 50 capi tramite recinti o gabbie trappola, con successivo abbattimento degli animali sul sito o trasporto degli animali vivi verso macelli autorizzati, istituti faunistici opportunamente recintati».

«Un lungo iter burocratico, con il coinvolgimento di vari enti dichiarano il sindaco Baccarini e l'assessore delegato Quirino De Santis - ci ha portato all'ottenimento di questo risultato. Fiuggi sarà una città più sicura, in cui i cinghiali torneranno nel loro habitat naturale, lontano dalle zone urbanizzate. Si ricorda ai cittadini il divieto di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici e di mantenere puliti e sgomberi i terreni dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ambientali, favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali, nonché la frequente pulizia di cestelli in ambito urbano e lungo le strade».Immancabili le polemiche degli ambientalisti, come chi ha commentato: «Gli animali si avvicinano perché gli abbiamo rubato ogni angolo e vi fate il petto gonfio nel dire che li uccidete? Ma fate sul serio? Che tristezza stavolta sindaco, che tristezza». Oppure: «Abbattimento di qualche cinghiale soprattutto cuccioli? Non mi sembra che questi animali siano poi un così grande problema a Fiuggi i problemi sono ben altri». E c'è anche chi dà consigli alternativi: «Richiedere agli enti venatori di prolungare la caccia a cinghiali, per la prossima apertura venatoria. Solo così si può controllare la fauna selvatica».