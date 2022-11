Lazio, chiusura anticipata a Formello. Doppia seduta, festa per Romero e visite di Sandri e Maestrelli

Si è chiusa con un clima di festa la settimana di lavoro della Lazio. Sarri ieri ha deciso di cambiare i programmi e ha spostato l'allenamento di sabato a oggi pomeriggio. Una doppia seduta per cominciare le ferie già dal weekend. I biancocelesti rifiateranno fino al 30 novembre, quando nella Capitale saranno attesi dai test di valutazione per approcciarsi alla mini-preparazione in ottica campionato. Nel frattempo resta l'attesa per un vertice tra Lotito, Tare e il tecnico sia in ottica mercato, che per il ritiro, che potrebbe avvenire anche nelle prossime ore.

Visite di Giorgio Sandri e Massimo Maestrelli

La giornata è iniziata con una seduta tecnica mattutina: cross e tiri in porta seguiti da una partitella a campo ridotto. Quest'ultima tra l'altro è stata svolta per intero da Immobile. Poi è toccato alla festa per Luka Romero, assente in mattinata. Torta e scatti con compagni e staff per il talento argentino, che poi si è rivisto in gruppo nel pomeriggio. Uno vs uno e due vs due, il tutto seguito da una partita con le sponde a campo ridotto. Questo il programma del secondo allenamento giornaliero, l'ultimo della settimana per il gruppo che ha ritrovato proprio il piccolo numero 18, così come Fares. Aggregati anche Floriani Mussolini e Bigonzoni dalla Primavera oltre che il solito Renzetti, portiere dell'under 17.

Prima della seduta pomeridiana però ci sono state due visite importanti. Massimo Maestrelli si è recato presso il centro sportivo dopo aver inaugurato di mattina la mostra dedicata al "Babbo" Tommaso nel negozio del club in centro. Programmata invece la presenza di Giorgio Sandri, padre di Gabriele, che ha pure ricevuto un quadro raffigurante il figlio dal ds Tare. «Oggi tanta, tanta lazialità» ha scritto a tal proposito il club sui propri canali ufficiali. Domani si fermerà tutto, o quasi, perché Lazzari e Zaccagni (ancora assenti in gruppo) più Immobile proseguiranno il percorso di recupero a Formello.