Pechino Express, la forza dell’amicizia tra Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal…

L'amicizia, a Pechino Express, è fondamentale: avere buoni rapporti col proprio compagno di viaggio è uno dei segreti principali per fare un buon percorso, vista la fatica che le estenuanti missioni richiedono. Nell'episodio di ieri (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand), Antonella Fiordelisi è entrata in crisi quando un cittadino singalese, "giudice" della prova, ha bocciato il suo esame di memorizzazione di tutte le fermate del treno tra le città di Ella a Kandy. Per la coppia Italia Argentina è stato il primo momento di vera sofferenza dall'inizio della gara, ma ad asciugare le lacrime sul volto di Antonella è arrivata l'amica Estefania: così, mano nella mano e con una forza del tutto nuova, le due hanno ripreso il proprio percorso.