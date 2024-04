Pechino Express, la difficile corsa tra gli elefanti delle Ballerine (e la caduta rovinosa di Maddalena Svevi)

La corsa tra gli elefanti è una delle prove più attese, di Pechino Express (ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand). Reggendo un vassoio pieno di frutta, le coppie impegnate nella prova devono attraversare un percorso a ostacoli camminando in mezzo a due file di elefanti golosissimi della loro frutta. Per le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi la prova si è rivelata più difficile del previsto, soprattutto per Maddalena… Immagini concesse da Sky ”; “Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.