Lugnano in Teverina, il Premio Letterario dice addio a Giorgio Patrizi

LUGNANO IN TEVERINA Profondo cordoglio in paese per l'improvvisa morte di Giorgio Patrizi, membro della giuria del Premio Letterario Città di Lugnano. Settantaquattro anni, italianista fra i più stimati a livello internazionale e docente universitario, Patrizi è venuto a mancare nella giornata di ieri mentre era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.

«Giorgio era l'amico di una vita - lo ricorda Paolo Petroni, presidente della giuria del Premio - il nostro legame parte dall'infanzia.

La sua morte, così inaspettata, è un grande dolore. In questo momento mi piace ricordare la sua capacità di parlare di temi alti in modo diretto, chiaro, semplice. Senza banalizzare, mai, ma rendendo quegli stessi contenuti accessibili a tutti, anche ai non addetti ai lavori. Come è successo anche nel corso dell'ultima edizione del Premio Letterario quando ha fatto un intervento su Calvino».

Patrizi aveva iniziato a frequentare Lugnano all'inizio della sua partecipazione al Premio. «Ci piace pensare - continua Petroni - di aver dato una mano alla rinascita culturale del territorio. Come per esempio la riapertura della biblioteca. L'anno prossimo sarà la decima edizione e anche con Giorgio già si pensava a fare qualcosa di particolare, in più rispetto al solito, per celebrare questo traguardo. Già da ieri, appena si è diffusa la notizia della sua morte, sono stato contattato dagli altri membri della giuria e collaboratori che proponevano di fare qualcosa in onore di Giorgio. E ovviamente così sarà».

Tantissimi i messaggi di cordoglio.

«Sempre presente sul palco in piazza Santa Maria per le varie finali - ha scritto l'amministrazione comunale - non ha fatto mancare mai il suo apporto ad altre iniziative culturali al di fuori del Premio come le Settimane della Cultura, la Giornata della Lettura ad alta voce ed altri eventi letterari».