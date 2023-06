Lugnano in Teverina, Luca Ricci vince il premio letterario città di Lugnano. Premiato il romanzo "I primaverili": ansia di amore e illusioni

LUGNANO IN TEVERINA Luca Ricci ha vinto la nona edizione del premio letterario città di Lugnano. A Daniele Evaristo il premio per i racconti inediti.

A decretare il successo dello scrittore toscano, "I primaverili" (La nave di Teseo) romanzo conclusivo di una quadrilogia di cui dal 2018 sono già usciti "Gli autunnali", "Gli invernali" e "Gli estivi".

«I primaverili - si legge in una nota della giuria - sono personaggi che cercano di sbocciare ma sono invece destinati al fallimento nella loro ansia di amore e di creazione artistica e la stagione della rinascita si rivelerà una delusione.

Ricci racconta la forza del desiderio e le sue illusioni in modo lieve attraverso la storia di uno scrittore per darci il quadro di un'impossibilità esistenziale di realizzarsi, una ridicola, comica ricerca di scuse per la crisi della pagina bianca come bianco è l'amore inseguito per la bella libraia Simonetta, e lo fa con una scrittura chiara e ben ritmata dalla malinconica e impietosa vena ironica per la realtà paradossale del mondo culturale d'oggi».



Nella sezione racconti inediti a tema La cena, a spuntarla è stato quello di Daniele Evaristo, "In silenzio", mentre il prescelto della giuria popolare è stato quello di Rita Martin "Importanza di una cena".

Come da tradizione, i vincitori, con tutta la cinquina di finalisti e i cinque semifinalisti sono stati pubblicati in un volume intitolato La scrittura è servita, pubblicato da Gambni Editore, i cui proventi di vendita sarnno interamente devoluti a Medici senza frontiere.