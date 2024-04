Martedì 30 Aprile 2024, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 11:50

Mosca e altre città russe hanno annullato l’annuale parata per la Giornata della vittoria del 9 maggio, per ragioni di sicurezza. Ma la mostra che celebra la grandezza della Federazione si terrà comunque e quest’anno intende essere anche uno schiaffi all’Occidente: esporrà i veicoli corazzati britannici catturati insieme a un carico di attrezzature Nato sequestrate da Mosca.

L’esposizione

La cancellazione della parata è stata annunciata una settimana fa dalla copresidente del comitato organizzativo del movimento del Reggimento immortale, Elena Tsunayeva.

Putin e i carri armati, cosa succede

«A causa delle minacce esistenti alla pubblica sicurezza, il quartier generale ha deciso di annullare la marcia del Reggimento immortale del 2024», ha spiegato, aggiungendo che quest’anno i festeggiamenti assumeranno la forma di altri eventi. Punta di diamante delle celebrazioni in ricordo della capitolazione della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale sarà proprio la mostra di mezzi corazzati e attrezzature sequestrate. L’esposizione, della durata di un mese, come anticipa il Telegraph presenterà trenta veicoli diversi provenienti da dodici Paesi, tra cui i carri armati tedeschi Leopard 2 e i veicoli da combattimento della fanteria americana Bradley catturati sui campi di battaglia dell’Ucraina, come ha anticipato il ministero della Difesa russo. I video dello schieramento dei mezzi occidentali diffusi sui social mostrerebbero veicoli corazzati Mastiff e Husky inviati a Kiev dagli inglesi, il secondo addobbato con la bandiera britannica e quella della Nato.

Nelle immagini non verificate condivise da fonti russe compaiono inoltre i rottami di un carro armato Abrams di fabbricazione americana, recentemente catturato durante i combattimenti nei pressi della città ucraina di Avdiivka, mentre veniva trasportato verso il Parco della Vittoria di Mosca, il museo all’aperto della capitale russa realizzato per commemorare la sconfitta della Germania nazista. Ma negli ultimi anni è diventato un omaggio all’invasione russa dell'Ucraina e celebra i presunti successi «contro i militanti ucraini e i loro sostenitori occidentali».

Equipaggiamento

Il ministero della Difesa russo ha spiegato che la nuova esposizione vanterà «veicoli e armi leggere di eserciti stranieri, documenti di combattimento, mappe, letteratura ed equipaggiamento ideologico». Altri veicoli in mostra includono il veicolo da combattimento svedese CV90, il mini carro armato francese AMX-10 e un corazzato britannico donato a Kiev nel 2015. Un corrispondente del canale militare russo Zvezda ha elogiato il buono stato del mezzo da combattimento Marder di fabbricazione tedesca, conquistato sul campo: «È in condizioni quasi perfette, ha solo lievi ammaccature forse dovute agli impatti causati dai droni». Un evento simile si è tenuto l’anno scorso al Patriot Park vicino a Mosca, dove è stata esposta anche una serie di equipaggiamenti militari occidentali probabilmente persi dall’Ucraina durante la sua controffensiva estiva. Il pubblico ha potuto osservare da vicino i veicoli corazzati da trasporto truppe M113 di fabbricazione americana, che saranno presenti anche nell’attuale edizione della mostra, e un missile da crociera intatto.

Le forze di Kiev hanno perso numerosi veicoli rimasti bloccati nei vasti campi minati russi e abbandonati dalle truppe ucraine in ritirata sotto l’artiglieria pesante i bombardamenti di droni. Di recente, come spiegato da funzionari statunitensi, hanno ritirato la loro flotta di carri armati Abrams dalla linea del fronte dopo cinque perdite confermate. I media russi hanno filmato il relitto di quello che sembra essere un Abrams, con i cingoli spazzati e lo scafo carbonizzato a causa del probabile impatto di un drone, mentre veniva rimorchiato da un carro armato di epoca sovietica. Fonti vicine al Cremlino suggeriscono che sarebbe stato portato a Mosca per essere esposto durante le celebrazioni del 9 maggio e rivelano che il carro armato sia stato catturato nella battaglia di Berdychi, villaggio a ovest di Avdiivka, da cui le forze ucraine si sono ritirate durante il fine settimana. Anche l’Ucraina ha messo in mostra i carri armati russi distrutti nel centro di Kiev, ma di norma riutilizza i veicoli catturati sul campo di battaglia.