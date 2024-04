Narni, lotta allo spaccio. Al setaccio parchi e giardini: denunciato un trentaseienne dello Scalo

NARNI Al setaccio di parchi e giardini. La squadra antidroga ferma un trentaseienne. L'uomo, con precedenti per spaccio è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto si è svolto nella giornata di ieri, quando alcune pattuglie in borghese della squadra mobile di Terni hanno iniziato un'attività di perlustrazione del territorio narnese.

Focus dell'operazione, la sicurezza di parchi e i giardini di Narni Scalo particolarmente frequentati da mamme e bambini.

Durante la perlustrazione, la sezione antidroga ha fermato un'auto con a bordo un trentaseienne del posto.

Sia lui che la macchina sono risultati puliti, ma l'atteggiamento nervoso e inquieto dell'uomo ha convinto gli agenti a perquisire anche l'abitazione.

Lì, dal comodino della sua camera da letto sono saltati fuori 40 grammi di hashish già suddivisi in tre confezioni. Accanto, un bilancino di precisione.

A fronte dello stupefacente trovato e dei precedenti, l'uomo era già stato arrestato nel 2017 per spaccio, il trentaseienne è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.