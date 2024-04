Bomba d'acqua a Spoleto: allagamenti e disagi

SPOLETO Allagamenti e disagi per il violento temporale che poco dopo le 17.30 di martedì si è abbattuto su Spoleto, mandando in tilt anche la viabilità in diverse zone. Tutto è durato meno di mezz'ora, ma tanto è bastato per paralizzare la città. Numerose le telefonate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Nel centro storico i pompieri sono intervenuti anche per la caduta di alcuni coppi dai tetti. Allagamenti si sono registrati in numerosi garage, cantine e negozi, soprattutto nella zona di Corso Garibaldi. Disagi anche in alcuni sottopassi. Traffico in tilt e momenti di panico tra Piazza d'Armi e San Sabino (nella foto), all'altezza della rotatoria, dove un'utilitaria è rimasta in panne. Un fiume d'acqua e detriti si è riversato su viale Martiri della Resistenza da via Montepincio, chiusa da metà marzo per lavori.

