Calvi e Acquasparta, migliorie alla sicurezza stradale. La provincia approva 700mila euro di cantieri

CALVI Sicurezza stradale, approvati lavori per settecentomila euro. La firma della presidente della provincia di Terni Laura Pernazza porta la data di ieri, quando sono stati approvati i cantieri sulla provinciali di Calvi dell'Umbria e quella di Casigliano Collesecco, ad Acquasparta.

Sulla strada provinciale 71 al chilometro 0+020, lungo la direttrice che conduce ad Otricoli, la provincia eseguirà lavori per circa 190mila euro. Nello specifico, si realizzerà una palificata in cemento armato con lo scopo di sostenere il piano su cui poggia il corpo stradale. Il cantiere interesserà un tratto di circa 30 metri con annesso rifacimento della pavimentazione stradale e la sistemazione di nuove barriere di protezione. Nel comune di Calvi, tenuto conto dell’attuale situazione riguardante la viabilità locale, sono poi previsti altri importanti interventi stradali, sulla rete di competenza, che avranno sempre l’obiettivo di garantire massima sicurezza per chi viaggia.





Intervento simile anche per la provinciale 97 ad Acquasparta dove i lavori verranno eseguiti su un tratto di circa 150 metri investendo 500mila euro.

Anche in questo caso sarà realizzata una palificata in cemento armato con il ripristino del piano viabile originario e la ricostituzione della fondazione stradale. Anche in questa zona la provincia ha messo in programma ulteriori interventi che verranno eseguiti entro il 2024, in particolare lungo il tratto tra i centri abitati di Casigliano e Rosaro.