Terni. Ospedale, altissima professionalità per Carlini, Carreras, Palmieri, Suadoni, Giri e Graziano

In totale sono 99 gli incarichi assegnati dal direttore generale dell’ospedale di Terni Andrea Casciari tra la riorganizzazione del Sitro, le strutture semplici e quella di altissima professionalità che hanno reso più snella la macchina sanitaria ed anche quella organizzativa, anche qui con diversi nuovi incarichi. Si tratta di assegnazioni che hanno riguardato i dipendenti dell'ospedale che culmineranno entro l’anno anche con diverse nomine universitarie che andranno a ricoprire definitivamente i reparti facente funzione. Per le strutture di altissima professionalità, tra i nomi più conosciuti c’è quello di Luigi Carlini (presidente della Fondazione Carit) ed anche dipendente dell’ospedale a cui è stato assegnata “l’istrutturia di medicina legale e sinistri aziendali" come pure al suo collega Fabio Suadoni, entrambi del dipartimento di medicina legale. Altro nome di spicco l' aritmologo Giovanno Carreras in forza al dipartimento cardio-toraco-vascolare.

Per Gianluca Palmieri, invece, della struttura Immunologia e Trasfusionale è stata assegnata “la tipizzazione tissutale” Per l’incarico di altissima professionalità per “la gestione delle urgenze” sono andati alle dottoresse Carla Giri e Marialida Graziano.

