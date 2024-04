Primo maggio, Big Mama: «Sono una donna che parla delle difficoltà delle donne»

(LaPresse) “Sono gasatissima, ma comunque è il mio sogno essere un’artista a 360: conduco, poi faccio l’attrice, poi ballo, poi canto, poi questo poi quell’altro. Quindi domani facciamo un po’ tutto, poi nel back cucino ovviamente”. Si presenta con queste parole Big Mama ai cronisti, a margine della conferenza stampa di presentazione del concerto del primo maggio, che l’artista avellinese co-condurrà nella prima parte, per poi lasciare il posto alla coppia Noemi-Ermal Meta. “Per quanto mi riguarda posso fare molto meglio di così e ci sto lavorando”, risponde invece a chi le faceva notare che il 2024 fosse stato un anno fondamentale per la sua crescita:“Piano piano quando le cose te le vai a cercare prima o poi le trovi”.“Se porterò il messaggio dell’empowerment femminile sul palco? Io lo porto sempre. Anche i miei testi sono tanto importanti e sono scritti per quella motivazione. Io sono una donna che vive in un mondo dove le donne hanno delle difficoltà e di queste difficoltà parlo nei miei testi”, conclude Marianna Mammone, questo il suo vero nome, che però non concede nessuno spoiler invece sulla presenza o meno di monologhi a tema durante il concertone.