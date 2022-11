Lugnano, concorso letterario "Scrittori in erba". Pubblicati i nomi dei giovani vincitori: ecco chi sono

LUGNANO IN TEVERINA Premiazione in vista per i vincitori del concorso letterario Scrittori in erba dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Attigliano Guardea.

L'appuntamento è per domenica 20 novembre 2022 alle ore 17,30 nella sala consiliare del municipio.

Giunto alla sua ottava edizione, il premio è dedicato alla figura della maestra Loredana Santacroce, indimenticata insegnante di generazioni di lugnanesi.

Da quest'anno invece, la sezione poesia è stata dedicata a Maria Saltalamacchia, consigliera comunale e presidente dell'Unitre di Lugnano e motore culturale dell'intero paese, scomparsa prematuramente nel 2020.

Tema dell'edizione 2022 la Rinascita.

La Giuria composta da lettori designati dalle biblioteche del comprensorio e dell’Unitre di Lugnano in Teverina ha comunicato il seguente esito del concorso:

Categoria 1 - Narrativa

1° Classificato: Ludovica Santori - Classe 1.a Scuola Secondaria di 1°Grado (Plesso di Giove)

2° Classificato: Elisa Mencarino - Classe 1.a /C Scuola Secondaria di 1°Grado (Plesso di Attigliano)

3° Classificato: Anita Costa - Classe 1.a Scuola Secondaria di 1 Grado (Plesso di Giove)

Categoria Poesia

1° Classificato: Matilde Capoccia - Classe 3.a Scuola Primaria (Plesso di Lugnano in Teverina)

2° Classificato: Francesco Maria Russo - Classe 3.a Scuola Secondaria 1° Grado (Plesso di Lugnano in Teverina)

3° Classificato: Angelo Golfieri - Classe 5.a Scuola Primaria (Plesso di Lugnano in Teverina)

Ai primi classificati delle due sezioni un buono libri e l’adozione onoraria di un ulivo della Collezione Mondiale degli Ulivi Olea Mundi, che verranno consegnati dal sindaco Gianluca Filiberti e dalla curatrice del Premio Letterario Città di Lugnano, Elisabetta Putini.

A tutti i partecipanti verrà donato un libro.