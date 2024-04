Lavori alla linea ferroviaria tra Foligno ed Orte, per i pendolari viaggiare sarà un incubo

A causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Foligno - Orte, nella tratta tra Spoleto e Orte, previsti dal 4 maggio all’8 giugno, i treni ad alta velocità, gli Intercity e il Regionale di Trenitalia subiranno deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

I due Frecciargento della tratta Roma-Falconara Marittima-Rimini-Ravenna saranno soppressi in direzione Ravenna dal 3 maggio al 7 giugno e in direzione Roma dal 4 maggio all’8 giugno.

I treni Intercity della tratta Milano-Terni saranno soppressi nella tratta Foligno-Terni e sostituiti con bus.

I treni Intercity della tratta Roma-Ancona saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate di Terni e Spoleto.

Anche in questo caso sono previsti collegamenti sostitutivi con bus.

I treni Intercity della tratta Roma-Perugia saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate nella tratta Terni-Perugia Ponte San Giovanni sostituiti con bus.

Il treno Intercity Notte Roma-San Candido del 7 giugno è istradato via Orte-Firenze-Bologna con orari rimodulati e perdita della fermata di Terni; ferma ad Orvieto.

Dal 4 maggio, fino alle ore 5 dell’8 giugno, i treni del Regionale di Trenitalia Ancona–Roma e Perugia–Roma rispettivamente nella tratta Ancona–Foligno, Perugia–Foligno e Terni–Roma potranno subire modifiche di orario; sulla tratta Foligno–Terni sono previste corse con bus con orari e fermate rimodulati per assorbire i maggiori tempi di percorrenza correlati al traffico stradale; la tratta Terni–Roma, oltre ad alcune rimodulazioni di orario, subirà alcune cancellazioni di servizi e sarà istituito il nuovo Regionale 34773 Terni 8.24 – Roma Tiburtina 10.05.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio, quindi Trenitalia consiglia di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici né animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Gli addetti all’assistenza e alla biglietteria forniranno supporto ai clienti nelle principali stazioni interessate dalle rimodulazioni di orario e a bordo dei treni umbri.