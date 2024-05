Primo Maggio, quattro ternani premiati con la Stella al merito del lavoro

IL RICONOSCIMENTO

Sono quattro i ternani, su diciannove lavoratori umbri, che questa mattina saranno insigniti della "Stella al merito del lavoro", il più alto riconoscimento concesso ad un lavoratore dipendente che valorizza e premia quanti, nell'attività lavorativa, si sono distinti per laboriosità, perizia e rettitudine morale. Due sono dipendenti Arvedi Ast: gli ingegneri Elio Chicchiero e Fernando Camponi. Chicchiero, 67 anni, residente a Stroncone, fino al pensionamento avvenuto pochi mesi fa - ha svolto l'attività di project manager automazione, presso l'ente Sviluppo impianti. E' stato assunto nel 1980 nello stabilimento di viale Brin in qualità di operaio strumentista elettronico presso il reparto Pix (società ex Terninoss).Camponi, 63 anni, è attuale dirigente dell'ente Ecologia ambiente e sicurezza (Eas). E' in Ast dal 1990, assunto in qualità di impiegato tecnico sicurezza in produzione come giovane neo-laureato nell'ambito del programma di rafforzamento delle divisioni/funzioni centrali in essere all'epoca presso la società llva. Fernando Camponi, essendo residente nel Lazio, riceverà l'onorificenza non a Perugia, ma nella prefettura di competenza.Gli altri due insigniti della Stella al merito del lavoro sono Giuseppe Torelli e Tommaso Argentini. Torelli e' impiegato tecnico alla Gigli & Pacifici, impresa operante nel settore dell'impiantistica elettrica sia civile che industriale, dove è entrato nel 1983 e dove tutt'ora lavora. Argentini, appena sessantenne, dal 1980 al 1988 ha lavorato in una carrozzeria per poi essere assunto come operaio a Fucine Umbre, produttore di componenti per il settore aeronautico. Qui è rimasto fino al primo gennaio 2023 quando è andato in pensione con la qualifica di responsabile del reparto stampaggio di fucinatura.La Stella al merito del lavoro viene conferita a quei cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa in aziende pubbliche e private ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent'anni alle dipendenze di aziende diverse. La cerimonia di consegna delle onorificenze, in concomitanza con la Festa del lavoro, avrà luogo in Provincia con inizio alle ore 10.