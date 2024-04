Europee, Salvini: «Le elezioni del 9 giugno non avranno alcuna influenza sul Governo italiano»

(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2024 "Le elezioni del 9 giugno non avranno la minima influenza sul Governo italiano che durerà per tutta la legislatura. Non ci sarà alcun rimpasto, sottosegretario o presidente di commissione. In questo governo mi trovo benissimo e proseguiremo fino al 2027, poi decideranno gli italiani" detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del suo libro Controcorrente, presso il tempo di Adriano, insieme al generale Roberto Vannacci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev