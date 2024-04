Casa Montecarlo, Fini condannato a 2 anni e 8 mesi

Gianfranco Fini condannato a due anni e otto mesi per l‘accusa di riciclaggio in merito alla vicenda della casa di Montecarlo. Condannati anche la compagna Elisabetta Tulliani, a cinque anni; sei anni al padre Sergio e al fratello della donna, Giancarlo Tulliani, che acquisto l'immobile donato ad An dalla contessa Annamaria Colleoni per 300 mila euro rivendendolo a un milione e 360 mila dollari. . La sentenza è arrivata dopo sette anni dall’inizio del processo. "Non ho autorizzato la vendita dell'abitazione a Giancarlo . Quando ho dato l'ok non sapevo chi fosse l'acquirente", ha precisato l'ex presidente della Camera