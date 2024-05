Amici della Lirica Terni, «Rigoletto al Gazzoli e’ una scommessa vinta, ma mancano spazi idonei»

Mercoledì 1 Maggio 2024, 12:24

È più che soddisfatto Francesco Giordanelli, presidente dell'associazione Amici della lirica della provincia di Terni, nel tracciare il bilancio dell'opera Rigoletto andata in scena a palazzo Gazzoli. «La performance artistica - ha detto - è stata di altissimo livello e il pubblico lo ha riconosciuto tributando applausi a ripetizione». Il problema è la mancanza a Terni di strutture dove 'fare cultura'. Per questo l’associazione sta lavorando a due eventi lirici che si terranno sul territorio provinciale ma non in città perché qui di spazi adatti alla lirica non ce ne sono». Nel video di Claudia Sensi l’intervista al presidente Giordanelli.