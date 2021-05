Lugnano in Teverina, "Letture Divine" e Bibliopiazza. Fioriscono le iniziative per il Maggio dei Libri

LUGNANO IN TEVERINA Fioriscono le iniziative in occasione del Maggio dei Libri. A cominciare da quelli per celebrare il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, tema di questa edizione 2021. Con "#cimettolavoce – Letture Divine!" la città di Lugnano in Teverina celebra il sommo poeta con un video collage di voci che si alternano, di terzina in terzina, nella lettura del XXVI° Canto dell’Inferno e in particolare dei versi dedicati all’ultimo viaggio di Ulisse "fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Un lavoro vocale, interpretato da un gruppo di lettori del laboratorio teatrale SpazioFabbricaLab, che segue il filone tematico proposto dal verso dantesco "Amor che nella mente mi ragiona" «indissolubilmente legato -spiegano gli organizzatori - all’intelletto, capace di elevare l’uomo, attraverso la curiosità, la conoscenza, la sete di cultura e il bisogno di interrogarsi su tutto ciò che in questo mondo accade».

APPROFONDIMENTI EVENTI Acquasparta entra nel "Paradiso" di Dante. Ventotto comuni...

La Bibliopiazza

Iniziativa complementare che andrà avanti però anche tutta l'estate, è quella della Bibliopiazza. La necessità di rispettare le regole anti Covid-19 insieme al piacere, complice la bella stagione, di passare del tempo all'aria aperta, hanno dato il via ad una sorta di traslazione della Biblioteca Comunale e delle sue attività. La terrazza che si affaccia sulla piazza della collegiata infatti ospiterà una vera e propria minibiblioteca. Tavoli, panche, alberi all'ombra dei quali sarà possibile leggere i libri delle trascorse sette edizioni del Premio Letterario città di Lugnano. Ad erogare il servizio prestito l'edicola di piazza dove i lettori potranno richiedere il libro preferito. «Appena la situazione sanitaria lo permetterà - precisano dall'Amministrazione Comunale- la bibliopiazza sarà anche luogo e motore di cultura, con appuntamenti, presentazioni di libri, uno spazio per le recensioni e per le letture ad alta voce». Non solo. I rami degli alberi che sorgono sulla piazzetta accoglieranno messaggi e composizioni dei cittadini e quanti vorranno lasciare un messaggio o una composizione. Ognuna con un albero dedicato. Uno per la Poesia, quello delle Lettere, l'albero dei consigli di lettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA