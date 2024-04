Lugnano ospita la "Notte del lavoro narrato". Fino a mattina racconti, poesie e ricordi

LUGNANO IN TEVERINA La notte del lavoro narrato 2024 sarà a Lugnano. L'appuntamento è per stasera alle 20,45 allo Spazio Fabbrica dove, fino a mattina, si alterneranno letture, musica, degustazioni, parole, ricordi e libri.

Tutti sono invitati a portare il proprio contributo.

Sul tavolo, il lavoro e i diritti, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, dell’equità e della diversità.

L'evento, organizzato dalle Unitre di Lugnano e Narni, con il patrocinio del comune lugnanese, è giunto alla sua undicesima edizione.

Un'iniziativa ideata dal sociologo e narratore Vincenzo Moretti con l'obiettivo di raccontare e condividere le esperienze di lavoro. In qualsiasi luogo, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi modalità.

Si può essere da soli, in tre, in cento. Non conta il numero o il luogo, l’importante è raccontare il valore che riveste il lavoro e quanto conti farlo bene.