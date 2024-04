Re Carlo III riappare in pubblico con Camilla a Londra

Re Carlo III è riapparso in pubblico accanto a Camilla. Il sovrano è arrivato all'University College Hospital Macmillan Cancer Centre, nel centro di Londra, per la sua prima uscita ufficiale da quando gli è stato diagnosticato il cancro e ha salutato una piccola folla sorridendo. Carlo, 75 anni, da allora aveva sospeso gli impegni pubblici; i medici hanno dichiarato di essere "molto incoraggiati" dai progressi del suo trattamento. Re Carlo torna in pubblico dopo 3 mesi: sorridente accanto a Camilla. Ma Buckingham Palace non rilascia dichiarazioni sulla sua salute