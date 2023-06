Lugnano in Teverina, fuori i nomi dei cinque finalisti del premio letterario. Sabato 24 giugno la premiazione dei vincitori

LUGNANO IN TEVERINA Si assegna domani, sabato 24 giugno, il premio letterario città di Lugnano in Teverina. Intanto sono usciti i cinque romanzi finalisti.

Le distrazioni di Federica De Paolis (HarperCollins), Sciara, di Marina Mongiovì (Kalos), La linea, di Lucio Pellegrini (La Nave di Teseo), I primaverili, di Luca Ricci (La nave di Teseo) e Rattata, di Alfredo Speranza (Nutrimenti). Le opere sono state selezionate da un giuria composta da Daniela Carmosino, Anna Grazia Martino, Giorgio Nisini, Giorgio Patrizi, Paolo Petroni (presidente), Ilaria Rossetti, Carlo Zanframundo più Paolo Pintacuda, che con Jaku ha vinto la scorsa edizione e per consuetudine entra a far parte per un anno della giuria.

Alla scelta del vincitore concorrerà anche il voto di una giuria popolare.

Nella stessa serata saranno premiati anche i cinque racconti inediti finalisti che verranno poi riuniti in un’apposita pubblicazione a tema La cena.

Cena di San Valentino, di Roberta Avallone, La cena del silenzio, di Daniele Evaristo, Pane in favola, di Sandra Frenguelli, Con il cuore, di Francesco Marcone e Importanza di una cena, di Rita Martini.