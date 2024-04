Mercoledì 1 Maggio 2024, 00:35

ORVIETO - Cade dal viadotto, finisce in un fosso ed è salvo per miracolo.

Nonostante quel volo da diversi metri d’altezza in circostanze ancora tutte da ricostruire, il 14enne che vive con la famiglia a Orvieto Scalo per fortuna non è in pericolo di vita.

Ora è ricoverato all’ospedale di Perugia dove è stato trasportato dall’elisoccorso Nibbio, che è intervenuto per recuperare il minore dalla scomoda posizione in cui era finito.

Agli investigatori del commissariato di Orvieto il delicatissimo compito di ricostruire nei dettagli quello che è successo ieri all’ora di pranzo a Orvieto Scalo.

L’allarme scatta qualche minuto prima delle tredici, quando il 118 viene chiamato per soccorrere un ragazzino che è adagiato sul letto del torrente che sta sotto al ponte di via 7 Martiri, allo Scalo.

La posizione in cui si trova il 14enne non è facilmente raggiungibile e tra i primi ad arrivare ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto. C’è anche il personale medico del 118 che presta e prime cure al minore, cosciente e dolorante, comprensibilmente sotto choc dopo un volo da diversi metri d’altezza. La fortuna ha voluto che l’impatto al suolo è avvenuto in un terreno sabbioso. Circostanza che ha attutito il colpo e causato al ragazzino lesioni molto meno pesanti di quello che si era temuto nei primi istanti.

Ai soccorsi assistono diverse persone, tutte allarmate per le sorti del minore.

Il 118, dopo aver prestato le prime cure, decide di far intervenire l’elisoccorso Nibbio, che poco dopo atterra in un campo poco distante dal luogo dell’incidente. I vigili del fuoco di orvieto provvedono a barellare il giovane ferito e lo affidano al personale del 118 per il trasporto in elicottero all’ospedale di Perugia.

Per il 14enne, che viene ricoverato al Santa Maria della Misericordia, ferite e lesioni che non destano preoccupazione.

Sul posto, accanto ai soccorritori, anche la polizia locale del Comune di Orvieto e i poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza, che ora stanno indagando per far luce sulla vicenda.

Gli investigatori hanno messo insieme le testimonianze di diverse persone per poter ricostruire nei dettagli gli istanti che hanno preceduto la caduta del 14enne dal ponte sotto al quale scorre il torrente della Badia.

Nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Al vaglio la caduta accidentale del minore dal ponte di via 7 Martiri, magari nel tentativo di recuperare qualcosa. Si indaga anche su un possibile gesto volontario, che potrebbe essere legato al timore del giovanissimo studente di essere rimproverato dopo un’assenza da scuola.