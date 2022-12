Roma, Dybala torna a Trigoria il 29 dicembre: sarà disponibile per il Bologna

Paulo Dybala rientrerà a Roma giovedì 29 mattina. L’attaccante neo campione del mondo ha terminato il suo periodo di ferie tagliando due giorni rispetto a quelli che erano concessi. Rientrerà a Trigoria in tempo per cercare di essere titolare nella sfida contro il Bolgona del 4 gennaio. Avrai a disposizione sette giorni per prepararsi e strappare un posto da titolare. Non gioca una partita dal primo minuto dal 9 ottobre e durante il Mondiale vinto in Qatar è stato impiegato dal ct Scaloni solo 17 minuti. È tornato poi in Argentina dove ha festeggiato la coppa assieme alla squadra e poi ha trascorso in Natale assieme alla famiglia della fidanzata Oriana. Domani sera salirà su un aereo a Buenos Aires, viaggerà la notte e la mattina alle 6.45 sbarcherà a Fiumicino.