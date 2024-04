Inter, Dumfries con uno striscione in cui tiene al guinzaglio Theo Hernandez: la "vendetta" dopo la rissa nel derby

L'Inter sta festeggiando in queste ore la vittoria del ventesimo scudetto, festeggiato sopratutto con il successo nel derby col Milan. Dopo aver sconfitto in casa il Torino, i giocatori sono saliti sui pullman scoperti che stanno sfilando per la città. Da San Siro al Duomo, non sono mancati i cori e gli sfottò, soprattutto verso i milanisti. A questi si sono uniti anche i calciatori, con Denzel Dumfries che ha sorpreso tutti.

Inter, festa a San Siro: "Pasillo de honor" del Torino e tanti cori per Lautaro Martinez e compagni

Il gesto di Dumfries

Mentre era ul mezzo scoperto, Denzel Dumfreis ha preso uno striscione e lo ha alzato davanti a tutti. Questo lo vedeva raffigurato mentre tiene al guinzaglio Theo Hernandez.

Un gesto che di sicuro non ha fatto piacere al terzino francese che aveva scatenato una rissa proprio con l'olandese il giorno del derby. I due, infatti, prima del fischio finale si erano stuzzicati, con Dumfries che aveva spintonato l'avversario scatenando una sua reazione. È stato necessario l'intervento di tutti i calciatori presenti in campo per separare i due che poi sono stati espulsi.