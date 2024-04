Rigore al Napoli, cosa è successo: il contatto tra Sanches e Kvaratskhelia e il Var

Due calci di rigore in Napoli-Roma, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Proteste in campo per quello assegnato agli azzurri all'84', quando Renato Sanches ha atterrato in area Kvicha Kvaratskhelia che è rimasto a terra. Inizialmente, Sozza non aveva assegnato il penalty considerando il contrasto come regolare. Il Var, però, lo ha richiamato e così il milanese è corso alla moviola a bordocampo, dove ha valutato il contatto tra il georgiano e il portoghese.

Napoli-Roma, cosa è successo

Dopo circa un minuto di attesa, Sozza ha deciso di valutare il replay del fallo. Dalle immagini si vede come il centrocampista, ex Bayern Monaco, allarghi la gamba destra nel tentativo di girarsi, andando così a colpire sullo stinco Kvaratkshelia.

Un contatto che poteva essere dubbio, ma non per il fischietto milanese che ha deciso di assegnare il calcio di rigore.

L'altro episodio

Il Var ha avuto da fare anche in occasione del gol di Tammy Abraham all'88'. L'attaccante inglese si muove bene sul secondo palo e devia in porta la sponda dei compagni. L'esultanza dell'ex Chelsea è stata smorzata dall'asistente che ha alzato la bandierina. Sozza, però, ha voluto vederci chiaro anche su questa situazione e ha deciso di passare per il Video Assistant Refree, che ha dimostrato come la posizione di Tammy fosse regolare.