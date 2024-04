Martedì 30 Aprile 2024, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 08:26

Da una parte il “popolo” del primo maggio, con il classico “concertone” che, dalla storica piazza San Giovanni, si sposta al Circo Massimo. Dall’altra l’arrivo dei tifosi del Bayer Leverkusen per la semifinale di andata di Europa League contro la Roma in programma allo stadio Olimpico giovedì, ore 21 (65mila spettatori attesi). Si preannuncia molto “calda” la giornata di domani soprattutto per l’arrivo in città, in concomitanza con uno dei più grandi appuntamenti da anni ospitato nella Capitale, di almeno 5 mila tifosi tedeschi. Per questo le misure di sicurezza, considerato anche lo scenario internazionale, saranno elevate al livello massimo. Questa mattina in Questura si definirà nell’ultimo tavolo tecnico il piano di sicurezza sia per il concertone sia per la partita all’Olimpico con personale dedicato ai tifosi già nella giornata di mercoledì quando, appunto, sono previsti nei principali scali aeroportuali i primi arrivi dei tifosi che naturalmente approfitteranno della giornata pre-incontro per “visitare” la Capitale.

IL PRECEDENTE

La tifoseria del Bayer non desta particolare allarme, anche se vale la pena ricordare quanto accaduto lo scorso anno quando, sempre per lo stesso incontro (ovvero la semifinale di Europa League), alcuni ultrà presero a sassate una vettura dell’Atac che li stava accompagnando da Villa Borghese allo stadio. Una delle vetture, messe a disposizione della tifoseria, fu letteralmente distrutta tanto che a denunciarne l’accaduto fu l’assessore alla Mobilità del Campidoglio che in un post denunciò il parallelismo con l’episodio avvenuto nel marzo del 2022, ad opera dei tifosi del Vitesse e, più indietro nel tempo, nel febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord devastarono altri mezzi prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna.

L’ORDINANZA ANTI-VETRO

La Prefettura ha intanto emesso un’ordinanza che vieta la vendita per somministrazione e per asporto di bevande e alimenti in contenitori in vetro (ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro) in un perimetro molto ampio che abbraccia l’area intorno al Circo Massimo ma anche molte strade e piazze del centro storico in vista dell’appuntamento all’Olimpico (da piazza della Repubblica a via Nazionale, da via del Plebiscito a largo Corrado Ricci). L’ordinanza segue la nota del 26 aprile con quale il Questore «in relazione ai possibili riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica sull’ordine e la sicurezza pubblica che potrebbero essere causati dal consumo di bevande e alimenti conservati in bottiglie o in contenitori di vetro da parte degli spettatori dell’evento musicale e della tifoseria ospite, ha chiesto di valutare l’opportunità di adottare specifica ordinanza di divieto di vendita per somministrazione e asporto». Il divieto scatterà domani alle 7 e fino alle due del due maggio intorno al Circo Massimo e dalle 13 di domani fino alle due del tre maggio per il centro storico. Critica al provvedimento dalla Fipe Confcommercio: «Il divieto di vendita per somministrazione, ossia di ordinare al tavolo del ristorante una bottiglia di vino mette sbagliando sullo stesso piano la somministrazione e la vendita da asporto. È importante tutelare l’ordine pubblico, soprattutto in occasione di questi grandi eventi, ma non a discapito dei locali dove correttamente si servono i clienti. Confcommercio Fipe - conclude il presidente Sergio Paolantoni - collaboreranno con le autorità per applicare diverse e più fattibili disposizioni». Oltre all’ordinanza saranno recintate a scopo precauzionale le fontane monumentali del Centro.

VARCHI E BONIFICHE

Tornando al Circo Massimo e al concertone per il quale si attendono non meno di 60 mila persone, saranno disposte chiusure al traffico nonché cinque varchi d’accesso, ognuno con metal detector e un personale fra agenti in borghese in divisa, militari dei carabinieri e della finanza nonché vigili del fuoco e presidi sanitario di circa mille unità a cui si aggiungerà il personale in servizio per la partita all’Olimpico. Deviazioni ai mezzi pubblici fin dall’alba con seguente bonifica dell’area.