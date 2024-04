La Roma chiede alla Lega di spostare la finale di Coppa Italia e posticipare la gara con l’Atalanta

Il calendario fitto della Roma tra impegni di campionato e Coppa, obbliga il club a tutelare i propri interessi per non incorrere una disparità di trattamento. Il club, infatti, sta provando a chiedere alla Lega lo spostamento di Atalanta-Roma e quello della finale di Coppa di Italia, invocando come esempio il posticipo di Atalanta-Salernitana. Andiamo con ordine. I giallorossi disputeranno la doppia sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen il 2 maggio e il 9 maggio, in mezzo ci sarà Roma-Juventus (5). Non solo, dopo la semifinale di ritorno, la squadra di De Rossi affronterà l’Atalanta (domenica 12), in una sfida chiave per la qualificazione in Champions. Propio in questa ottica, la Roma ha inviato una lettera alla Lega chiedendo di posticipare a lunedì 13 la partita contro i bergamaschi in orario da determinarsi a discrezione della Lega calcio. «Tale richiesta - si legge nella lettera - deriva non solo dalla centralità di questa partita ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l'integrità del Campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi». La Roma ricorda pure che Atalanta-Salernitana valevole per la 16° giornata di ritorno verrà disputata di lunedì proprio in ragione delle medesime esigenze.

Posticipare la finale di Coppa Italia

Richiesta accetabile, se non fosse che l’Atalanta deve giocare mercoledì 15 la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Per rimediare al problema la Roma ha proposto di posticiparla a giovedì 16 maggio. Infine, il club giallorosso esorta la Lega a comunicare quanto prima quando si recupererà Fiorentina-Atalanta perchè rappresentà una «sfida che riveste un'importanza fondamentale per la qualificazione alle Competizioni Europee e, con essa per l'integrità del Campionato di Serie A»

Su Atalanta-Fiorenrina si è anche espresso il presidente della Lega Lorenzo Casini: «A oggi lo slot unico per il recupero entro la fine del campionato sarebbe il 22 maggio, ma la Lega sta ragionando su ipotesi per salvaguardare al massimo la contemporaneita' delle partite rilevanti per le qualificazioni alle competizioni europee. Nell'ipotesi in cui Atalanta e Fiorentina andranno avanti in Europa le altre date disponibili sarebbero 31 maggio o 2 giugno", ha dettto a Radio Anch'Io Sport su Radio1.