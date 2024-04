Lotta salvezza in Serie A. La classifica e il prossimo turno di campionato

La lotta salvezza in Serie A continua ad essere più che viva che mai nonostante i risultati dell'ultima giornata che hanno già dato un verdetto con la Salernitana retrocessa ufficialmente in Serie B. Dal 13esimo posto al 19esimo abbiamo 7 squadre in 10 punti. Come lo scorso anno, in caso di arrivo a parimerito verrà disputato uno spareggio. Con la differenza che contrariamente alla scorsa stagione, quest'anno verrà giocato in due partite, andata e ritorno.

La Salernitana cade a Frosinone e torna in Serie B dopo due anni: il flop dei quattro allenatori, da Paulo Sousa a Colantuono