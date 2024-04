Sciopero Rai, saltano le dirette radio di Serie A e Serie B: ecco quali partite saranno cancellate

Sono giorni turbolenti in Rai in relazione alla gestione del governo Meloni e questo sta incidendo sul regolare svolgimento di diversi programmi televisivi, sia d'informazione che di intrattenimento. Dopo il comunicato letto da tutti i telegiornali di rete, è stato annunciato uno sciopero, inizialmente previsto per maggio ma anticipato.

Niente radiocronache di Serie A e Serie B

Il famoso programma 'Tutto il calcio minuto per minuto' ad esempio, in via eccezionale non andrà in onda sabato 27 aprile. Si punta il dito contro un piano industriale che mira alla fusione della redazione sportiva del giornale Radio Rai con quella televisiva di Rai Sport. In questo mix poco gradito verrebbero poi coinvolti anche Rai Parlamento e Gr Parlamento. Nella giornata di sabato 27 aprile 2024, dunque, non saranno trasmesse le partite di Serie A e Serie B, ma non solo. Non saranno coperte le radiocronache Lecce-Monza, Juventus-Milan e Lazio-Verona, rispettivamente alle 15, alle 18 e alle 20:45. Stesso discorso per la Serie B con ben 8 partite che non verranno raccontate: Parma-Lecco, Ternana-Ascoli, Modena-Sudtirol, Brescia-Spezia (ore 14), Sampdoria-Como, Palermo-Reggiana, Cittadella-FeralpiSalò, Consenza-Bari (ore 16:15); di fatto quasi l'intera giornata del campionato cadetto.

Cancellata anche la diretta di MotoGp

Radio Rai non offrirà inoltre la radiocronaca dello Sprint della MotoGP da Jerez.