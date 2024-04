Inter, festa a San Siro: "Pasillo de honor" del Torino e tanti cori per Lautaro Martinez e compagni

Il popolo interista non vedeva l’ora di accogliere a San Siro la squadra di Simone Inzaghi, che il 22 aprile nel derby contro il Milan (vinto 2-1 con i gol di Acerbi e Thuram) ha conquistato il 20° scudetto, quello della seconda stella. Il Torino di Ivan Juric, pochi istanti prima dell’inizio del match, ha omaggiato l'Inter con il “pasillo de honor", la passerella d’onore, che contraddistingue da qualche anno anche il campionato italiano.

Così tutti i calciatori granata hanno atteso l’ingresso in campo dei giocatori dell’Inter. Gli uomini di Ivan Juric erano schierati su due lati all’uscita. Davanti a tutti c’era Lautaro Martinez, il capitano interista, che ha ringraziato uno per uno i calciatori del Toro. Già lo scorso anno in occasione di Napoli-Fiorentina giocata al Diego Armando Maradona, la squadra viola aveva omaggiato allo stesso modo gli uomini di Luciano Spalletti, dopo la conquista del loro terzo tricolore. Indimenticabile il pasillo d’onore dell’Inter di Roberto Mancini nel dicembre 2007 al Milan, prima di un derby vinto 2-1, che pochissimi giorni prima aveva vinto il Mondiale per club, laureandosi per la quarta volta campione del Mondo. In contemporanea, la Curva Nord si è colorata di nerazzurro, mentre al Meazza hanno fatto scoppiare le stelle filanti di colore verde, bianco e rosso.