Daniele De Rossi ritrova Chris Smalling dopo appena cinque giorni di stop. L’inglese si era fermato durante il recupero di Udine per un problema all’inguine, ma ha chiesto il cambio in tempo prima di infortunarsi seriamente. È rientrato in gruppo definitivamente anche Lukaku che già lunedì si era presentato a Trigoria nonostante il giorno libero. Big-Rom domani sarà al centro dell’attacco per fare quello che gli riesce meglio: gol, sponde e pressione sulla difesa. «Si sono allenati, sembrava stessero bene, vedremo le loro risposte dei loro piccoli problemi. Vedremo se avvertiranno qualche sensazione negativa o se staranno bene. E se staranno bene, saranno convocati», ha spiegato De Rossi restando cauto sulle condizioni atletiche di entrambi. Ma la presenza del belga è praticamente scontata. Così come quella di Pellegrini che ieri non era in campo con la squadra per un affaticamento dovuto all’enorme dispendio di energie profuso in Napoli-Roma. Il capitano non vuole mancare in semifinale, oggi dovrebbe allenarsi e domani farà parte dei tre di centrocampo assieme a Paredes e Cristante. Uno stop a scopo precauzionale, dopo aver corso per 11 chilometri al Maradona, grazie al quale si è sottoposto a un giorno di terapie per tornare al meglio. Nulla di preoccupante, dunque, ma solo un po’ di prudenza per evitare infortuni più gravi.

NDICKA FAVORITO

In difesa, invece, torna l’abbondanza con al rientro di Smalling, ma la coppia in vantaggio al momento è quella Mancini-Ndicka. L’ivoriano ha dimostrato di stare bene, ha marcato a uomo Osimhen senza lasciargli troppi spazi e si sta preparando ad affrontare Boniface (Schick dovrebbe partire dalla panchina). A destra con Celik squalificato, Karsdorp è in ballottaggio con Llorente (con lo spagnolo in campo, spazio alla difesa tre e mezzo). A sinistra è testa a testa tra Spinazzola e Angeliño. Se l’italiano dimostrerà di aver recuperato dai 90 minuti di Napoli, il posto è suo. Altrimenti toccherà all’ex Galatasaray. Nessun dubbio sull’attacco composto da Lukaku, Dybala ed El Shaarawy.