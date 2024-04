Higuain si dedica al padel e vince il suo primo trofeo: trionfo nel Club Miramar di Miami

Da calciatore ha fatto sognare milioni di tifosi, soprattutto quelli del Napoli; adesso si cimenta con un nuovo sport ma non perde il vizio di vincere. Gonzalo Higuain si sta dedicando al padel, come molti ex calciatori, ma per lui sembra essere qualcosa di più che un semplice passatempo. Infatti 'Il Pipita' ha vinto il suo primo trofeo nella giornata di giovedì 25 aprile.

Insieme al venezuelano Tarek Deham, Higuain ha trionfato nel Club Miramar di Miami; da circa un anno frequenta l'Open Padel CLub di Miramar, nella città dove ha concluso la sua carriera da calciatore (Inter Miami). Primo titolo della categoria Open per il 36enne che sembra in splendida forma e riesce ad essere molto efficace sul campo da padel. Higuain ha cambiato vita, chiudendo i propri account social e dedicandosi ad un nuovo sport. In America sembra vivere sereno e con l'obiettivo di ottenere dei traguardi nel nuovo sport che ha deciso di praticare. come dichiarato più volte e in momenti diversi, intende finalmente godersi la vita e la famiglia come non aveva potuto fare quando era ancora ‘solo' un calciatore.

🇦🇷🌴 HIGUAÍN, CAMPEÓN DE PÁDEL EN MIAMI



El Pipita, goleador de la Selección, Real Madrid, Napoli, Juventus y otros, tras retirarse en el Inter Miami enfiló para otro deporte. Y sigue festejando. 🏆 pic.twitter.com/Ez8Y2xbMKx — Diario Olé (@DiarioOle) April 24, 2024