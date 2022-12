Roma, prima le cessioni: Shomurodov, Vina e Karsdorp sul mercato. Al Torino piace Kumbulla

Per un mercato in entrata, ce n’è necessariamente uno in uscita. Sono i paletti entro cui può muoversi Tiago Pinto per non aumentare il debito di bilancio e far rischiare alla Roma una multa da 30 milioni già comminata dalla Uefa ma per adesso congelata. Dunque, può arrivare Frattesi ma solo se partirà qualche calciatore che possa rimpinguare le casse. Nella trattativa per il centrocampista del Sassuolo, valutato 30 milioni, potrebbero rientrare Bove e Volpato così da abbattere il prezzo e scendere intorno ai 10 considerando che i giallorossi detengono il 30% del cartellino. Ma come trovare i fondi per pagarlo? Dalle cessioni, a partire da quelle di Shomurodov e Vina. L’attaccante uzbeko piace a Cremonese e Torino, ma il dg vuole cederlo esclusivamente a titolo definitivo. Mourinho ha dimostrato di poterne fare a meno (1 presenza da titolare e 151 minuti in campo), inoltre, è arrivato anche Solbakken che aumenta la concorrenza nel reparto offensivo. Il vero nodo riguarda il prezzo del giocatore perché uno anno fa è stato pagato 18 milioni e la Roma non può permettersi di venderlo a meno di 15/16 altrimenti rischierebbe una minusvalenza.

Operazione (quasi) impossibile visto lo scarsissimo impiego nell’ultimo anno e mezzo. Chi potrebbe avere più mercato è Karsdorp, ma dopo le dichiarazioni di Mourinho nel post Sassuolo-Roma («È un traditore. Deve cercare una squadra») i club interessati proveranno ad abbassare il prezzo. Piace a Juventus e Ajax, Pinto lo valuta 12 milioni ma nessuno al momento vuole comprarlo. Al massimo è stato proposto un prestito con diritto di riscatto. Infine, c’è il tema difesa: Kumbulla vorrebbe giocare di più, ma Mourinho non cambierà le gerarchie del reparto. Anche lui interessa al Torino che in cambio potrebbe girare Lukic.