Lunedì 29 Aprile 2024, 07:32

Napoli-Roma finisce 2-2. Ecco le pagelle

SVILAR 7,5

KRISTENSEN 5,5

MANCINI 5,5

NDICKA 7

SPINAZZOLA 6,5

One man show. Attento su Di Lorenzo, esce benissimo su Anguissa costringendolo ad allargarsi e calciare fuori. Si ripete sul finire del primo tempo su Kvara. E nella ripresa lo spettacolo continua: prima salva su Lobotka poi è superbo su Osimhen lanciato a rete. E sul 2-2, insieme a Mancini, evita la beffa. Poco da fare sui gol: il primo è un rimpallo, il secondo un rigore.Kvara ha un passo diverso e il danese fa quello che può. Sfortunato nel rimpallo che poi genera il gol di Olivera. Si rifà subito dopo anticipando Kvara ad un passo dal raddoppio.Un po' impreciso negli appoggi, lento nel ripartire, fa fatica. Le poche volte che Osimhen lo punta se ne va come e quando vuole. Dove non arrivano le gambe, c'è però il cuore: s'immola sul nigeriano, insieme a Svilar, nel finale.Rientro superbo, mura in continuazione Osimhen dando vita un duello bellissimo, senza esclusione di colpi. Non contento regala anche l'assist per il 2-2 di Abraham.

Partenza a ritmo lento, lascia un po' troppo spazio a Politano. Nella ripresa cambia marcia e più volte trova la linea di fondo.

Napoli-Roma 2-2: Olivera e Osimhen ribaltano il vantaggio di Dybala, nel finale Abraham trova il gol del pari

BOVE 6,5

CRISTANTE 6

PELLEGRINI 6

DYBALA 6,5

AZMOUN 6

EL SHAARAWY 6

ANGELIÑO 5,5

SANCHES 4

ABRAHAM 7

Bravo quando Kvara si accentra a chiudergli la strada. Stremato, esce nella ripresa.Gioca nel ruolo che preferisce per l'assenza di Paredes. Fatica un po' ma non perde la bussola.Subito in partita (la 200ª in serie A in giallorosso) con un'imbucata che crea qualche disagio a Juan Jesus e Meret. Poi su assist di Mancini, sfiora il gol di testa. Fatica come il resto della squadra nel momento di pressione del Napoli ma riesce fuori nella ripresa impegnando Meret.Al piccolo trotto, è spesso costretto ad abbassarsi per vere qualche pallone giocabile. Cerca più volte Azmoun, senza trovarlo. Cresce nella ripresa, glaciale dal dischetto. Sua la parabola per il colpo di testa di Ndicka dal quale nasce il pareggio.Gara non facile per l'iraniano, sempre un po' troppo confusionario. Ha tuttavia il merito di procurarsi il rigore del provvisorio vantaggio.Gran lavoro difensivo per aiutare Spinazzola sull'asse Di Lorenzo-Politano. In previsione di giovedì esce in anticipo.Cerca di tamponare ma fa fatica. E non riesce a proporsi.La scommessa di Pinto rischia di rovinare tutto. Il fallo su Kvara è tanto scomposto quanto inutile. Entra male, finisce peggio. A sua discolpa il fatto che non è facile ritrovarsi giocando così poco.

Dopo un anno torna al gol. E che gol: ruba il tempo alla difesa del Napoli, tenuto in gioco da Di Lorenzo. Curioso il siparietto con il guardalinee che alza la bandierina e Tammy che fa il segno di andare a guardare al Var. Alla fine, ha ragione lui.

DE ROSSI 6

Ha regalato alla squadra la capacità di restare in partita anche nelle serate storte. Era accaduto a Firenze e a Lecce, ieri l'ennesima conferma. Si trova davanti il miglior Napoli stagionale, il pari alla fine è prezioso.

BALDANZI NG