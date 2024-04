Rigore per la Lazio? Guendouzi reclama il penalty per il contatto con Serdar: cosa è successo

Al minuto 36 del primo tempo del match dell'Olimpico tra Lazio e Verona, valido per la 34a giornata di Serie A, la squadra di Igor Tudor ha reclamato un calcio di rigore per il contatto di Serdar su Guendouzi.

Il contatto tra Serdar e Guendouzi

Il centrocampista biancoceleste si è lanciato in percussione palla al piede, finendo giù in area di rigore in seguito al tocco del calciatore dell'Hellas. Un contatto giudicato regolare dall'arbitro di campo, che lo ha considerato un contatto basso di lieve entità. Il Var non è intervenuto in quanto, non si tratta di un chiaro ed evidente errore, quanto di una valutazione di campo, vista anche la buona posizione in cui si trovava l'arbitro. Una situazione già vista e rivista in questi anni. La classica circostanza in cui viene confermata la decisione di campo, in questo caso quella presa dal direttore di gara Massa.